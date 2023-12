STRUCTURES MARCEL LE 9-9BIS Oignies, 26 janvier 2024, Oignies.

L’air est frais, il est sombre et romantique. Structures c’est les vestiges d’un monde déjà dévasté, les notes post-punk de la fin des années 70 de Manchester. Rage, douleurs physiques et émotions fortes composent l’univers nerveusement mélancolique dans lequel nous plonge le combo picard. Leur Rough Waveest un véritable mouvement thérapeutique, une course sonique emplie de passion et de fureur offerte dans une transmission sans détours.Architecture et Cataclysme, on pense à Le Corbusier ou Perret. Il s’agit d’une reconstruction percussive au rythme quasi militaire, un bombardement sonore venu tout droit d’Amiens.

Tarif : 17.00 – 17.00 euros.

Début : 2024-01-26 à 20:30

LE 9-9BIS RUE ALAIN BASHUNG 62590 Oignies