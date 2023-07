Concerts & spectacles au 9-9bis Le 9-9bis Oignies Catégories d’Évènement: Oignies

Pas-de-Calais Concerts & spectacles au 9-9bis Le 9-9bis Oignies, 16 septembre 2023, Oignies. Concerts & spectacles au 9-9bis 16 et 17 septembre Le 9-9bis Entrée libre et gratuite AUDREY TESSON

Concert – 45 min environ

Samedi • 18h30

—

PAYSAGE EN MUSIQUE, PAYSAGE EN MOUVEMENT

Conte musical proposé par une médiatrice du patrimoine et deux musiciennes intervenantes du 9-9bis – 30 min environ

Dimanche • 15h30 – 17h

—

LA BELLE IMAGE – « MOVIMIENTO »

Fanfare / Musiques en déambulation – 55 min environ

Dimanche • 16h

—

Découvrez le programme en détail sur

Découvrez le programme en détail sur

https://www.calameo.com/read/006534150872ae4a0e16d Le 9-9bis Rue Alain Bashung , 62590 Oignies Oignies 62590 Pas-de-Calais Hauts-de-France 03 21 08 08 00 http://9-9bis.com

Etablissement public de coopération culturelle, le 9-9bis développe un projet culturel et touristique axé sur la création, l'éducation, la diffusion artistiques & la valorisation patrimoniale. Parking gratuit, En voiture : À 20 min de Lens, Arras, Lille. Accès par l'autoroute A1, sortie 17.1 "Plate-forme multimodale Site minier 9-9bis", au rond-point, dernière sortie. En bus : Réseau TADAO Ligne Bulle 7 – Arrêt « Métaphone » ou Ligne 17 – Arrêt « Tordoir » En train : Gare SNCF de Libercourt (3 km) + Réseau TADAO Ligne Bulle 7 – Arrêt « Métaphone » En covoiturage : sur covoiturage-artois-gohelle.fr ou sur covoiturage.fr Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T18:30:00+02:00 – 2023-09-16T19:30:00+02:00

2023-09-16T18:30:00+02:00 – 2023-09-16T19:30:00+02:00

2023-09-17T15:30:00+02:00 – 2023-09-17T17:30:00+02:00

