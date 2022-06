LE 9-9 BIS SITE MINIER REMARQUABLE Oignies Oignies Catégorie d’évènement: Oignies

Rue du Tordoir Oignies 62590 Oignies Au cœur du Bassin minier Nord-Pas de Calais, inscrit au Patrimoine mondial de l’UNESCO, découvrez en compagnie d’un médiateur du patrimoine le carreau de fosse 9-9bis et ses machines toujours entretenues par l’association d’anciens mineurs et de passionnés ACCCUSTO SECI. De l’immense salle des douches à la machine d’extraction remise en fonctionnement, vous saurez tout (ou presque!) sur ce site minier remarquable. +33 3 21 08 08 00 https://9-9bis.com/agenda/le-9-9bis-site-minier-remarquable-68/ Au cœur du Bassin minier Nord-Pas de Calais, inscrit au Patrimoine mondial de l’UNESCO, découvrez en compagnie d’un médiateur du patrimoine le carreau de fosse 9-9bis et ses machines toujours entretenues par l’association d’anciens mineurs et de passionnés ACCCUSTO SECI. De l’immense salle des douches à la machine d’extraction remise en fonctionnement, vous saurez tout (ou presque!) sur ce site minier remarquable. Rue du Tordoir Oignies

