Le 8 Mai nous sommes ouverts Abysséa Civaux Catégories d’évènement: Civaux

Vienne

Le 8 Mai nous sommes ouverts Abysséa, 8 mai 2022, Civaux. Le 8 Mai nous sommes ouverts

le dimanche 8 mai à Abysséa

Renseignement au 05.49.48.09.09 L’établissement est ouvert pour le 8 mai, la piscine et la balnéo sont ouvertes de 10h00 à 13h00 et de 14h30 à 19h00, le bowling est aussi ouvert de 13h30 à 19h00 ! Rejoignez nous pour un bon moment. Abysséa Route du Fond d’Orveau 86320 Civaux Civaux Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-08T10:00:00 2022-05-08T13:00:00;2022-05-08T14:30:00 2022-05-08T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Civaux, Vienne Autres Lieu Abysséa Adresse Route du Fond d'Orveau 86320 Civaux Ville Civaux lieuville Abysséa Civaux Departement Vienne

Abysséa Civaux Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/civaux/

Le 8 Mai nous sommes ouverts Abysséa 2022-05-08 was last modified: by Le 8 Mai nous sommes ouverts Abysséa Abysséa 8 mai 2022 Abysséa Civaux Civaux

Civaux Vienne