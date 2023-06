Les élèves du 7 Conservatoire vous donnent rendez-vous de 10h30 à 21h Le 7 Conservatoire de REDON Agglomeration Redon, 21 juin 2023, Redon.

Les élèves du 7 Conservatoire vous donnent rendez-vous de 10h30 à 21h Mercredi 21 juin, 10h30 Le 7 Conservatoire de REDON Agglomeration

Cette année Le 7 Conservatoire vous donnent rendez-vous dans plusieurs !

de 10h30 à 17h au 7 Conservatoire

Retrouvez tout au long de la journée les ensembles du Conservatoire : orchestres à cordes et d’harmonie, chorales, impro libre, percussions,…

puis, à partir de 17h30 sur les scènes de la ville de Redon

Le 7 sort de ses murs et s’empare des scènes de la ville de Redon. Orchestre symphonique, musiques actuelles, musique du monde, musique ancienne,… Les élèves sont prêts à faire vibrer les murs de la ville !

sans oublier à 16h le vernissage de l’exposition photo Le musicien et son instrument

au parc Anger (au niveau du souterrain de la gare), en partenariat avec la ville de Redon, l’École de musique traditionnelle et l’Objectif Redonnais. Vous pourrez découvrir les 14 photos sélectionnées qui seront exposées tout l’été au parc Anger.

Le 7 Conservatoire de REDON Agglomeration 7 Boulevard Bonne nouvelle 35600 REDON Redon 35600 Ille-et-Vilaine Bretagne 02 99 71 11 99 https://www.redon-agglomeration.bzh/conservatoire-musique-le7 https://www.facebook.com/Le7ConservatoiredeREDONAgglomeration/;https://www.instagram.com/le7_conservatoire_redonagglo/?hl=fr Le 7, Conservatoire de musique de REDON Agglomération, est un outil incontournable de la vie culturelle du territoire qui s’étend sur 31 communes (3 départements, 2 régions).

À travers sa mission d’éducation artistique et d’enseignement spécialisé et par le développement de la création et de la diffusion artistique, il offre à chaque enfant, adolescent et adulte, la possibilité de s’épanouir et de s’émanciper.

Expressions vocales, instrumentales, que l’on soit débutant ou non, Le 7 propose de nombreux cours, ateliers, ensembles, orchestres, stages, pour jouer, créer et partager. Gare à 10 min à pied, parking, abri à vélo, 2 stationnements pour personne à mobilité réduite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-21T10:30:00+02:00 – 2023-06-21T21:00:00+02:00

2023-06-21T10:30:00+02:00 – 2023-06-21T21:00:00+02:00

©F. Payol