Cournon-d'Auvergne Centre de Loisirs Oeuvres Laïques de Cournon Cournon-d'Auvergne, Puy-de-Dôme Le 6ème Salon – Exposition Multicollections de Cournon Centre de Loisirs Oeuvres Laïques de Cournon Cournon-d'Auvergne Catégories d’évènement: Cournon-d'Auvergne

Puy-de-Dôme

Le 6ème Salon – Exposition Multicollections de Cournon Centre de Loisirs Oeuvres Laïques de Cournon, 24 octobre 2021, Cournon-d'Auvergne. Le 6ème Salon – Exposition Multicollections de Cournon

Centre de Loisirs Oeuvres Laïques de Cournon, le dimanche 24 octobre à 08:00

Dimanche 24 Octobre 2021 de 9h00 à 18h00 Centre de Loisirs de Cournon d’Auvergne Avenue d’Allier <<<<< ENTREE GRATUITE >>>>> De nombreuses collections aussi diverses que variées vous seront présentées. Timbres, jouets, vieux papiers, chapeaux, miniatures de parfum, billets souvenirs, muselets champagne, voitures miniatures, monnaies, casquettes, maquettes, pin’s, médailles souvenirs touristiques, trains miniatures, cartes téléphoniques, porte-clés, puzzles, jetons touristiques, objets publicitaires, cartes postales, etc… Vous l’avez compris, tout ce qui peu se collectionner et même plus Passe sanitaire obligatoire Dimanche 24 Octobre 2021 de 9h00 à 18h00 Centre de Loisirs Oeuvres Laïques de Cournon 71 av. de l’Allier 63800 Cournon-d’Auvergne Cournon-d’Auvergne Puy-de-Dôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-24T08:00:00 2021-10-24T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Cournon-d'Auvergne, Puy-de-Dôme Autres Lieu Centre de Loisirs Oeuvres Laïques de Cournon Adresse 71 av. de l'Allier 63800 Cournon-d'Auvergne Ville Cournon-d'Auvergne lieuville Centre de Loisirs Oeuvres Laïques de Cournon Cournon-d'Auvergne