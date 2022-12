Jam session – 6b Le 6b / Saint Denis / 93 Saint-Denis Catégories d’évènement: Saint-Denis

Jam session – 6b Le 6b / Saint Denis / 93, 26 janvier 2023, Saint-Denis. Jam session – 6b Jeudi 26 janvier 2023, 19h00 Le 6b / Saint Denis / 93

Entrée gratuite pour tou·te·s

Amène ton instrument et viens rencontrer d’autres musicien·ne·s ! Le 6b / Saint Denis / 93 6/10 quai de seine Delaunay – Belleville – Semard Saint-Denis 93200 Seine-Saint-Denis Île-de-France Rendez-vous chaque dernier jeudi du mois pour les soirées Jam Session au 6b ?

Comment ça marche ?

Amène ton instrument, ta voix et même tes meilleurs dance moves, et viens performer sur la scène du 6b ! ?

