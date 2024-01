Ciné-Club — Errance Le 6b Saint-Denis, 31 janvier 2024, Saint-Denis.

Ciné-Club — Errance Mercredi 31 janvier, 19h30 Le 6b Entrée libre et gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-31T19:30:00+01:00 – 2024-01-31T22:30:00+01:00

Fin : 2024-01-31T19:30:00+01:00 – 2024-01-31T22:30:00+01:00

Thématique de cette soirée : « Errance ». Un triptyque de 3 courts-métrages signé Jérémie Reichenbach.

Avec :

— Issa, 19 mn

À peine arrivé en France, Issa, adolescent guinéen doit passer un entretien qui va statuer sur sa situation. S’il est reconnu « mineur isolé », il sera pris en charge et pourra réaliser son rêve, étudier.

En attendant le verdict, Issa fait la rencontre d’adolescents du cru, qui vivent une réalité bien différente de la sienne.

— Les corps interdits, 13 mn.

Plusieurs réfugiés, arrivés à Calais au péril de leur vie, dénoncent la violence de la condition qui leur est imposée. Leurs voix se superposent à des images de la « jungle » et de l’architecture carcérale du nouveau camp construit par l’État français.

— Quand passe le train, 30 mn

Chaque jour, des centaines d’hommes et de femmes traversent le Mexique entassés sur le toit de trains de marchandises. Portés par le rêve d’une vie meilleure, ces voyageurs de mauvaise fortune ont l’espoir de passer la frontière des Etats-Unis. Norma, Bernarda et une dizaine d’autres femmes du village La Patrona, traversé par l’une des voies de chemin de fer sur lesquelles circulent ces trains, se sont donné pour mission d’aider les migrants.

INFOS PRATIQUES

– Mercredi 31 Janvier de 19h30 à 22h

– GRATUIT — INSCRIPTIONS CONSEILLÉES à tasvusaintdenis@yahoo.fr

Les projections seront suivies de discussions en présence du réalisateur, ainsi que d’un petit cocktail avec boissons, pâtisseries sucrées et salées à petits prix.

ACCÈS :

1er étage, Salle de Projection

Le 6b : 6-10 Quai de Seine, 93200 Saint-Denis

RER D / Ligne H — Gare de Saint-Denis

Ligne 13 — Porte de Paris / Basilique Saint-Denis

Ⓣ Tram 1 / Tram 8 — Gare de Saint-Denis

Ⓑ Bus n°154 et 237 — Gare de Saint-Denis

Garage à vélos sur place, pas de parking voiture

Le 6b 6 – 10 quai de seine, Saint-denis Saint-Denis 93200 Confluence Seine-Saint-Denis Île-de-France 01 42 43 23 34 http://www.le6b.fr https://www.facebook.com/Le6b.SaintDenis [{« type »: « link », « value »: « https://www.le6b.fr/events/cine-club-errance/ »}] [{« link »: « mailto:tasvusaintdenis@yahoo.fr »}] Installée dans un ancien bâtiment industriel de 7000 m2 à Saint-Denis, l’association Le 6b est un lieu de travail, de culture et d’échanges autogéré, ouvert depuis 2010. Il met à disposition des professionnel·les des métiers de la création, près de 200 ateliers privatifs ainsi que des espaces mutualisés de création, de diffusion et de convivialité. S’y regroupent des artistes musiciens, cinéastes, graphistes, artisans, travailleurs sociaux, comédiens, danseurs, peintres, sculpteurs, architectes.

Le 6b offre un cadre propice à la création et à l’expérimentation sous toutes ses formes.

Entre expositions, spectacles, séminaires, actions culturelles de proximité, festivals éphémères, Le 6b offre une tribune de réflexion où sont convié·es habitant·es et acteur·ices de la vie associative, culturelle, économique et politique à créer une culture du « vivre ensemble », à inventer une métropole évolutive.

La diversité des projets développés au sein du 6b favorise le croisement des publics et contribue activement à la vitalité et au rayonnement culturel de Saint-Denis et de Plaine Commune, Territoire de Culture et Création. Développer, fédérer les initiatives d’un territoire en pleine mutation et se saisir des enjeux qui le traversent, voici le chemin que se propose d’emprunter le 6b, porté par ses résident·es. En organisant des événements culturels et en soutenant des projets artistiques, l’ambition du 6b est de mettre en réseau des initiatives et des individus qui participent à fabriquer la ville d’aujourd’hui et de demain. Le 6b : 6-10 Quai de Seine, 93200 Saint-Denis ? RER D / Ligne H — Gare de Saint-Denis ? Ligne 13 — Porte de Paris / Basilique Saint-Denis Ⓣ Tram 1 / Tram 8 — Gare de Saint-Denis Ⓑ Bus n°154 et 237 — Gare de Saint-Denis Garage à vélos sur place, pas de parking voiture

ciné-club gratuit