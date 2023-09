Halloween for kids Le 6b Saint-Denis, 31 octobre 2023, Saint-Denis.

Halloween for kids Mardi 31 octobre, 16h00 Le 6b Gratuit sur inscription

Un programme terrifiant réservé aux enfants de 6 à 12 ans.

——— PROGRAMME ———

ATELIERS

Participez aux ateliers encadrés par les artistes du 6b :

– Maquillage

– Fabrication d’accessoires

– Déco flippante

CHASSE AUX BONBONS

Une fois déguisé·es, place à la chasse aux bonbons géante dans les 6 étages du 6b !

KIDS AUX PLATINES

De 18h à 20h, les platines sont confiées aux enfants et ados. Chansons au choix, danse, chant, choré… Bref, une fête 100% réservée aux kids, car il n’y a pas d’âge pour kiffer !

——— INFOS PRATIQUES ———

Mardi 31 Octobre 2023 (vacances scolaires + veille de jour férié)

16:00 > 20:00

Gratuit sur inscription à contact@le6b.fr

Attention, jauge limitée. Enfants de 6 à 12 ans.

Les enfants et adolescents doivent être accompagné·es d’un·e adulte.

——— ACCÈS AU 6b ———

Le 6b : 6-10 Quai de Seine, 93200 Saint-Denis

RER D / Ligne H — Gare de Saint-Denis

Ligne 13 — Porte de Paris / Basilique Saint-Denis

Ⓣ Tram 1 / Tram 8 — Gare de Saint-Denis

Ⓑ Bus n°154 et 237 — Gare de Saint-Denis

Garage à vélos sur place, pas de parking voiture

PS : nous prolongerons la soirée pour les adultes avec Halloqueer organisée par l’asso LGBTQI+ de Saint-Denis et les Folles Soirées Dionysiaques : https://fb.me/e/160B3ZmqI

Le 6b 6 – 10 quai de seine, Saint-denis Saint-Denis 93200 Confluence Seine-Saint-Denis Île-de-France 01 42 43 23 34 http://www.le6b.fr https://www.facebook.com/Le6b.SaintDenis [{« link »: « mailto:contact@le6b.fr »}, {« link »: « https://fb.me/e/160B3ZmqI »}] Installée dans un ancien bâtiment industriel de 7000 m2 à Saint-Denis, l’association Le 6b est un lieu de travail, de culture et d’échanges autogéré, ouvert depuis 2010. Il met à disposition des professionnel·les des métiers de la création, près de 200 ateliers privatifs ainsi que des espaces mutualisés de création, de diffusion et de convivialité. S’y regroupent des artistes musiciens, cinéastes, graphistes, artisans, travailleurs sociaux, comédiens, danseurs, peintres, sculpteurs, architectes.

Le 6b offre un cadre propice à la création et à l’expérimentation sous toutes ses formes.

Entre expositions, spectacles, séminaires, actions culturelles de proximité, festivals éphémères, Le 6b offre une tribune de réflexion où sont convié·es habitant·es et acteur·ices de la vie associative, culturelle, économique et politique à créer une culture du « vivre ensemble », à inventer une métropole évolutive.

La diversité des projets développés au sein du 6b favorise le croisement des publics et contribue activement à la vitalité et au rayonnement culturel de Saint-Denis et de Plaine Commune, Territoire de Culture et Création. Développer, fédérer les initiatives d’un territoire en pleine mutation et se saisir des enjeux qui le traversent, voici le chemin que se propose d’emprunter le 6b, porté par ses résident·es. En organisant des événements culturels et en soutenant des projets artistiques, l’ambition du 6b est de mettre en réseau des initiatives et des individus qui participent à fabriquer la ville d’aujourd’hui et de demain. Le 6b : 6-10 Quai de Seine, 93200 Saint-Denis ? RER D / Ligne H — Gare de Saint-Denis ? Ligne 13 — Porte de Paris / Basilique Saint-Denis Ⓣ Tram 1 / Tram 8 — Gare de Saint-Denis Ⓑ Bus n°154 et 237 — Gare de Saint-Denis Garage à vélos sur place, pas de parking voiture

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-31T16:00:00+01:00 – 2023-10-31T20:00:00+01:00

2023-10-31T16:00:00+01:00 – 2023-10-31T20:00:00+01:00

halloween chasse au trésor