Stand up au 6b avec Greenwashing Comedy Club Le 6b Saint-Denis, 26 octobre 2023, Saint-Denis.

Stand up au 6b avec Greenwashing Comedy Club Jeudi 26 octobre, 19h00 Le 6b Gratuit, sortie au chapeau

Après le succès des deux premières soirées stand-up au 6b, Le Greenwashing Comedy Club est de retour !

Encore plus drôles, plus fringant·es et plus survolté·es que jamais, les humoristes invité·es vont vous muscler les zygomatiques comme jamais !

Quand la planète part en sucette, on sort les mouchoirs… Mais pour pleurer de rire !

Le Greenwashing Comedy Club, c’est le comedy club nomade qui vous parle écologie et justice sociale, garantie 100% sans trace d’éco-anxiété !

Découvrez les 5 humoristes invité·es de la soirée :

Anne – @anne_dupin_

Nicolas – @nicolas.benoit_

Samir – @institubeur

Ameziane – @hahameziane

Rafaella – @rafaella_standup

___

✩ INFOS PRATIQUES ✩

Jeudi 26 Octobre 2023, de 19h à 23h

Entrée gratuite pour tou·te·s, sortie au chapeau pour les humoristes !

Bar et restauration sur place !

Pré-réservations bientôt disponibles

___

⁂ ACCÈS ⁂

Le 6b : 6-10 Quai de Seine, 93200 Saint-Denis

RER D / Ligne H — Gare Saint-Denis, à 10min de Gare du Nord

Ligne 13 — Porte de Paris / Basilique Saint-Denis

Ⓣ Tram 1 / Tram 8 — Gare de Saint-Denis

Ⓑ Bus n°154 et 237 — Gare de Saint-Denis

Garage à vélo sur place

Le 6b 6 – 10 quai de seine, Saint-denis Saint-Denis 93200 Confluence Seine-Saint-Denis Île-de-France 01 42 43 23 34 http://www.le6b.fr https://www.facebook.com/Le6b.SaintDenis Installée dans un ancien bâtiment industriel de 7000 m2 à Saint-Denis, l’association Le 6b est un lieu de travail, de culture et d’échanges autogéré, ouvert depuis 2010. Il met à disposition des professionnel·les des métiers de la création, près de 200 ateliers privatifs ainsi que des espaces mutualisés de création, de diffusion et de convivialité. S’y regroupent des artistes musiciens, cinéastes, graphistes, artisans, travailleurs sociaux, comédiens, danseurs, peintres, sculpteurs, architectes.

Le 6b offre un cadre propice à la création et à l’expérimentation sous toutes ses formes.

Entre expositions, spectacles, séminaires, actions culturelles de proximité, festivals éphémères, Le 6b offre une tribune de réflexion où sont convié·es habitant·es et acteur·ices de la vie associative, culturelle, économique et politique à créer une culture du « vivre ensemble », à inventer une métropole évolutive.

La diversité des projets développés au sein du 6b favorise le croisement des publics et contribue activement à la vitalité et au rayonnement culturel de Saint-Denis et de Plaine Commune, Territoire de Culture et Création. Développer, fédérer les initiatives d’un territoire en pleine mutation et se saisir des enjeux qui le traversent, voici le chemin que se propose d’emprunter le 6b, porté par ses résident·es. En organisant des événements culturels et en soutenant des projets artistiques, l’ambition du 6b est de mettre en réseau des initiatives et des individus qui participent à fabriquer la ville d’aujourd’hui et de demain. Le 6b : 6-10 Quai de Seine, 93200 Saint-Denis ? RER D / Ligne H — Gare de Saint-Denis ? Ligne 13 — Porte de Paris / Basilique Saint-Denis Ⓣ Tram 1 / Tram 8 — Gare de Saint-Denis Ⓑ Bus n°154 et 237 — Gare de Saint-Denis Garage à vélos sur place, pas de parking voiture

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-26T19:00:00+02:00 – 2023-10-26T23:00:00+02:00

2023-10-26T19:00:00+02:00 – 2023-10-26T23:00:00+02:00

stand-up comedy