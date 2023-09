Engrainage Social Club & Guests #6 Le 6b Saint-Denis, 13 octobre 2023, Saint-Denis.

Engrainage Social Club & Guests #6 Vendredi 13 octobre, 18h00 Le 6b Prix libre

Le concept est simple :

C’est le premier vendredi de chaque mois au 6b (ou presque),

C’est une expérience nouvelle à chaque fois : des concerts, de la danse, du V-Jing, du stand-up, de l’impro, des karaokés… toujours accompagnés d’un DJ set,

L’entrée est à prix libre, avec une buvette et de la restauration sur place !

Pour cette 6ème édition, on est très heureux·ses d’inviter Art Melody, l’artiste qui a mis le Burkina Faso sur la planète du rap (rien que ça!). On enchaînera ensuite avec dj Soxo, l’incontournable dj de Saint-Denis, qui revient nous voir pour un set rempli de pépites !

Le Guest :

Art Melody : Pour ce rappeur-agriculteur qui partage son temps entre la scène et le champ, le rap est à l’image d’une terre sur laquelle filent les saisons, une écriture fertile qui puise dans ses racines traditionnelles autant qu’elle s’imprègne d’un pollen musical amené par tous les vents. Le match est donc idéal avec le collectif Engrainage ! Pour ce 6ème Social Club, il viendra nous présenter son dernier album, Artemisia

https://www.youtube.com/watch?v=L_4Z3po5tKc

__

⚠️ La jauge du 6b est limitée. Prenez dès maintenant votre prévente à prix libre et assurez-vous de participer à cette soirée inédite : https://www.helloasso.com/associations/engrainage/evenements/engrainage-social-club-and-guests-5?fbclid=IwAR0Bju_7N8GwI6hUbrX30-MRJHtxQvcxV1B_-Pe9QxgT07rFUNmZ03Yzf14

Accès sur place à prix libre en fonction de la jauge, préventes très conseillées.

___

ACCÈS AU 6b :

Le 6b : 6-10 Quai de Seine, 93200 Saint-Denis

RER D / Ligne H — Gare de Saint-Denis

Ligne 13 — Porte de Paris / Basilique Saint-Denis

Ⓣ Tram 1 / Tram 8 — Gare de Saint-Denis

Ⓑ Bus n°154 et 237 — Gare de Saint-Denis

Garage à vélos sur place, pas de parking voiture

___

PARTENAIRE

CLUB THEORY : Club Theory centralise les bons plans des soirées électroniques et propose un espace de référencement d’orga d’événements. Baladez-vous, laissez vos avis sur Le 6b ou trouvez d’autres bons plans : https://club-theory.com/…/le-6b-cultural-space-saint…

Le 6b offre un cadre propice à la création et à l’expérimentation sous toutes ses formes.

Entre expositions, spectacles, séminaires, actions culturelles de proximité, festivals éphémères, Le 6b offre une tribune de réflexion où sont convié·es habitant·es et acteur·ices de la vie associative, culturelle, économique et politique à créer une culture du « vivre ensemble », à inventer une métropole évolutive.

La diversité des projets développés au sein du 6b favorise le croisement des publics et contribue activement à la vitalité et au rayonnement culturel de Saint-Denis et de Plaine Commune, Territoire de Culture et Création. Développer, fédérer les initiatives d'un territoire en pleine mutation et se saisir des enjeux qui le traversent, voici le chemin que se propose d'emprunter le 6b, porté par ses résident·es. En organisant des événements culturels et en soutenant des projets artistiques, l'ambition du 6b est de mettre en réseau des initiatives et des individus qui participent à fabriquer la ville d'aujourd'hui et de demain.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

fête rap