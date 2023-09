Kick From Desire Le 6b Saint-Denis, 12 octobre 2023, Saint-Denis.

Kick From Desire 12 octobre – 2 novembre Le 6b Gratuit, entrée libre

Par Rozenn Veauvy et Soa Gourvest

Ce projet d’exposition s’intéresse à la pratique des supporters au travers du prisme de la passion collective. Les artistes donnent à voir le théâtre intercommunautaire et la multitude de supports identitaires des supporters tels que les maillots, écharpes, tatouages, ou fanions, qui matérialisent la force du collectif.

L’exposition cherche à représenter le lien social qui relie les sup-

porters entre eux mais aussi de reconnaître les implications sociologiques de cette position, comme vecteur d’espace social.

Ici, l’enjeu ne sera pas simplement d’exposer des points de vue divers sur la question du supporter, mais bien de se réapproprier certains dispositifs (comme les gradins, les filets des buts, ou même le comptoir du bar où l’on débriefe en après-match) et de les réfléchir comme outils d’accueil des publics, de médiation et de mise en monstration.

✩ AGENDA DANS LE CADRE DE L’EXPO ✩

– Jeudi 12 Oct. — 18h : Vernissage de l’exposition

– Jeudi 2 Nov. — 18h : Finissage de l’exposition

✩ INFOS PRATIQUES ✩

Exposition du Jeudi 12 Oct. au Jeudi 2 Nov.

Ouverte du Mardi au Samedi, de 14h à 19h.

Entrée libre et gratuite, ouverte à tou·tes.

Visites groupées : Vous pouvez contacter exposition@le6b.fr afin d’organiser votre venue.

⁂ ACCÈS ⁂

Le 6b : 6-10 Quai de Seine, 93200 Saint-Denis

RER D / ligne H – Gare de Saint-Denis

Ligne 13 – Porte de Paris / Basilique Saint Denis

Tram 1 / Tram 8 — Gare de Saint-Denis

Bus n° 154 et 237 – gare de Saint Denis

Garage à vélo disponible sur place, pas de parking voiture

Le 6b 6 – 10 quai de seine, Saint-denis Saint-Denis 93200 Confluence Seine-Saint-Denis Île-de-France 01 42 43 23 34 http://www.le6b.fr https://www.facebook.com/Le6b.SaintDenis [{« link »: « mailto:exposition@le6b.fr »}] Installée dans un ancien bâtiment industriel de 7000 m2 à Saint-Denis, l’association Le 6b est un lieu de travail, de culture et d’échanges autogéré, ouvert depuis 2010. Il met à disposition des professionnel·les des métiers de la création, près de 200 ateliers privatifs ainsi que des espaces mutualisés de création, de diffusion et de convivialité. S’y regroupent des artistes musiciens, cinéastes, graphistes, artisans, travailleurs sociaux, comédiens, danseurs, peintres, sculpteurs, architectes.

Le 6b offre un cadre propice à la création et à l’expérimentation sous toutes ses formes.

Entre expositions, spectacles, séminaires, actions culturelles de proximité, festivals éphémères, Le 6b offre une tribune de réflexion où sont convié·es habitant·es et acteur·ices de la vie associative, culturelle, économique et politique à créer une culture du « vivre ensemble », à inventer une métropole évolutive.

La diversité des projets développés au sein du 6b favorise le croisement des publics et contribue activement à la vitalité et au rayonnement culturel de Saint-Denis et de Plaine Commune, Territoire de Culture et Création. Développer, fédérer les initiatives d’un territoire en pleine mutation et se saisir des enjeux qui le traversent, voici le chemin que se propose d’emprunter le 6b, porté par ses résident·es. En organisant des événements culturels et en soutenant des projets artistiques, l’ambition du 6b est de mettre en réseau des initiatives et des individus qui participent à fabriquer la ville d’aujourd’hui et de demain. Le 6b : 6-10 Quai de Seine, 93200 Saint-Denis ? RER D / Ligne H — Gare de Saint-Denis ? Ligne 13 — Porte de Paris / Basilique Saint-Denis Ⓣ Tram 1 / Tram 8 — Gare de Saint-Denis Ⓑ Bus n°154 et 237 — Gare de Saint-Denis Garage à vélos sur place, pas de parking voiture

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-12T14:00:00+02:00 – 2023-10-12T19:00:00+02:00

2023-11-02T14:00:00+01:00 – 2023-11-02T19:00:00+01:00

exposition sport