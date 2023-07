Journées du Matrimoine – Ladies Records Le 6B Saint-Denis, 16 septembre 2023, Saint-Denis.

Journées du Matrimoine – Ladies Records Samedi 16 septembre, 14h00 Le 6B

DJ SET POUR TOURNE DISQUE ET VIEUX VINYLES

Des figures punk Ari up (1962-2010) ou Poly Styrene (1957-2011) en passant par les pionnières Rosetta Tharpe (1915-1973) et Nina Simone (1933-2002) ou les artistes iconiques comme Janis Joplin (1946-1970) ou Amy Winehouse (1983-2011), un tribute aux compositrices chanteuses connues et moins connues des musiques actuelles des années 50 à la fin du vinyle.

Le 6B 6-10 Quai de Seine 93200 Saint-Denis Saint-Denis 93200 Pleyel – Confluence Seine-Saint-Denis Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T16:00:00+02:00

