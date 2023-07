La Guinguette de l’Odyssée, fin de l’été au 6b Le 6B Saint-Denis, 16 septembre 2023, Saint-Denis.

La Guinguette de l’Odyssée marque avec un peu de magie la fin de la saison estivale la Fabrique à Rêves (F·A·R), comme une bulle en suspension en pleine rentrée effervescente !

Une flotte d’événements sont à l’affiche de cette quatrième édition portée par l’Odyssée Seine, avec des guinguettes aux quatre coins du Grand Paris : NUIT FLEUVE, une déambulation métropolitaine sur et au bord de l’eau pour célébrer la Seine et les canaux, qui rassemble et met en lumière la diversité des peuples du fleuve. Une vingtaine de partenaires, établissements culturels flottants ou voisins des rives, bateaux à passagers et associations s’associent pour une programmation commune de 24h (du samedi 16/09 midi au dimanche 17/09 midi).

Cette journée au 6b se veut d’abord gourmande, avec un brunch (very very) spécial mijoté par la Boulangerie résident·e La Belle Façon (on vous conseille de réserver vite !).

L’après-midi est tout en énergie (merci le brunch !) avec la mise à l’eau des objets non-identifiés et pontons flottants réalisés tout au long de l’été lors des chantiers navals participatifs. La musique vient alors insuffler de la force dans les bras de l’équipage.

La soirée est libératrice, joyeuse et dansante bien sûr, grâce à une programmation minutieusement élaborée par le collectif résident Engrainage, qui sème la fête aussi bien que les tomates.

··PROGRAMME··

— BRUNCH — 11:00 > 14:00

La Boulangerie résidente La Belle Façon propose pour la première fois de partager un bon brunch avant les festivités, au cœur du 6b village et du jardin.

Pendant ce temps-là, l’équipage fera glisser doucement les O·F·N·I·S (objets flottants non-identifiés) vers le canal et assemblera sur l’eau les 12 pontons fabriqués cette année, pour former des scènes flottantes prêtes à accueillir les performances de l’après-midi.

— PROGRAMMATION MUSICALE — 14:00 > 01:00

· 14:00 > 16:00 : Ladies Records (Le 6b en partenariat avec les Journées du Matrimoine)

Dj set spécial compositrices pour tourne disque et vieux vinyles. L’épopée des figures féminines connues et moins connues des musiques amplifiées, des années 50 à la fin du vinyle. Une playlist vintage ponctuée de brèves interventions de la djette qui nous délivre avec humour, vraies anecdotes et histoires cocaces sur les artistes et leurs musiques dans le milieu inégalitaire de l’industrie musicale. De l’inventrice du rock’n’roll aux riot grrlz en passant par les female MC’s des sound systems jamaïcains ou les grandes dames de la black music, tous les styles et les époques y passent. Totalement décomplexée, notre dj chante sur les disques comme les disc jockeys d’antan et invite le public à en faire de même !

Ce dj set est proposé dans le cadre des Journées du Matrimoine, créées en 2015 à l’initiative de l’association HF Île-de-France. Elles font écho aux Journées du Patrimoine et ont pour but de faire émerger “l’héritage des mères” et rendre visibles leurs œuvres.

· 16:00 > 18:00 : Concert live & performances surprises sur l’eau oh oh oh (oui on s’emballe un peu, mais ça va être très beau !). Plus d’infos à venir

· 18:00 > 01:00 : Engrainage, collectif qui mêle fête et agriculture urbaine, que des bonnes choses, concocte une programmation musicale aux petits oignons (issus de l’agriculture biologique et raisonnée bien-sûr) : des dj sets qui font labourer le sable, des concerts en live qui sèment la joie de vivre, des sourires qui font pousser des ailes. C’est le moment de poser les binettes pour tirer des binouzes, de délaisser les platanes pour sortir les platines, et s’engrainer tous ensemble !

··INFOS PRATIQUES··

GRATUIT

Prix libre après 18h

ACCÈS AU 6b :

Le 6b : 6-10 Quai de Seine, 93200 Saint-Denis

RER D / Ligne H — Gare de Saint-Denis

Ligne 13 — Porte de Paris / Basilique Saint-Denis

Ⓣ Tram 1 / Tram 8 — Gare de Saint-Denis

Ⓑ Bus n°154 et 237 — Gare de Saint-Denis

Garage à vélos sur place, pas de parking voiture

__

Visuel réalisé par Pyroliso en compilant des bribes des ateliers participatifs des chantiers de l’Odyssée 2023. Le cordage est réalisé lors d’un atelier par Pauline Angotti, les pontons sont réalisés par les élèves du lycée François Mansart de Saint-Maur-des-Fossés.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T11:00:00+02:00 – 2023-09-16T23:59:00+02:00

© Le 6b