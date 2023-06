Les chantiers navals participatifs de l’Odyssée Le 6B Saint-Denis Saint-Denis Catégories d’Évènement: Saint-Denis

Seine-Saint-Denis Les chantiers navals participatifs de l’Odyssée Le 6B Saint-Denis, 21 juin 2023, Saint-Denis. Les chantiers navals participatifs de l’Odyssée 21 juin – 13 septembre, les mercredis Le 6B Gratuit, entrée libre, participation aux ateliers gratuite sur inscription à mediation@le6b.fr L’Odyssée, c’est le temps fort magique de l’été au 6b, une bulle en suspension en pleine rentrée effervescente !

· C’est d’abord des ateliers participatifs tout au long de l’été : construction, peinture, céramique, couture, fabrication… venez fabriquer les fameux O.F.N.I (objets flottants non-identifiés) sous forme d’embarcations, de structures ou d’objets farfellus flottants, encadré·es par des artistes résident·es professionnel·les (architectes, charpentiers, sculpteur·rice·s, photographes…).

· C’est ensuite une journée ensoleillée sur la plage (samedi 16 septembre) avec la mise à l’eau de tous les objets flottants réalisés tout au long de l’été lors des chantiers navals. C’est le moment de se réapproprier l’eau ! De faire de la balançoire sur le canal, de danser sur des plateformes flottantes, ou encore de lancer des dizaines de maquettes de bâteau à l’eau. Une Guinguette familiale, solaire, inclusive, ponctuée de croisière musicale, de rencontres, de concerts et de danses participatives…

Rendez-vous le 16 septembre sur la plage du 6b de 14h à 01h ! Le 6B 6 quai de Seine 93200 Saint-Denis Saint-Denis 93200 Pleyel – Confluence Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « mediation@le6b.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-21T14:00:00+02:00 – 2023-06-21T17:00:00+02:00

© Le 6b Détails Catégories d'Évènement: Saint-Denis, Seine-Saint-Denis Autres Lieu Le 6B Adresse 6 quai de Seine 93200 Saint-Denis Ville Saint-Denis

