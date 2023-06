Ateliers participatifs : Le 6b village, l’école des savoirs-faire Le 6B Saint-Denis, 14 juin 2023, Saint-Denis.

Ateliers participatifs : Le 6b village, l’école des savoirs-faire 14 juin – 23 août, les mercredis Le 6B Entrée libre, ateliers ouverts à tou·tes, gratuits sur inscription

Le 6b Village se construit petit à petit dans le jardin du 6b. Ce projet artistique et culturel vise à créer un village et une école des savoirs-faire installée dans les extérieurs aménagés de ce bel espace culturel de Saint-Denis.

Pour construire ce village, plusieurs résident·es proposent des ateliers encadrés et ouverts à tou·tes :

– Atelier réemploi et construction avec le collectif ARTI/CHÔ

– Atelier agriculture urbaine avec le collectif Engrainage

– Atelier autour du livre, de l’écriture et de la lecture avec D’Ici à là

– Atelier peinture écologique et enduits naturels avec Lillia Baudo

– Atelier pratique de céramique avec Soledad

– Atelier fabrication de pain avec la boulangerie du 6b La Belle Façon

On vous attend nombreux·ses au 6b village, pour apprendre de nouvelles choses, de nouvelles pratiques artistiques et passer du bon temps en collectif !

Le 6B 6 quai de Seine 93200 Saint-Denis Saint-Denis 93200 Pleyel – Confluence Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « mediation@le6b.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-14T14:00:00+02:00 – 2023-06-14T17:00:00+02:00

2023-08-23T14:00:00+02:00 – 2023-08-23T17:00:00+02:00

© Le 6b