CINÉ-CLUB — « Après les esclavages » Le 6b, 10 mai 2023, Saint-Denis.

Thématique de cette soirée : « Après les esclavages ». Trois courts-métrages qui retraceront l’histoire et alterneront devoir de mémoire et témoignages. Avec :

— Bumidom, de Guilaine Mondor – 12 min.

De 1963 à 1981, le Bumidom a organisé le déplacement vers la métropole de plus de 70 000 personnes, vivants en Guadeloupe, en Martinique et à la Réunion. Que reste-t’il de cette immigration ?

— Celle qui a étudié à Moscou, de Mélanie Dalsace – 14 min.

Découvrez le témoignage étonnant d’une Martiniquaise partie étudier à Moscou à l’âge de 18 ans, dans les années 60. C’est l’histoire d’Anique Sylvestre partie rejoindre son frère au pays des Soviets.

— 20 décembre à Kazkabar, de Pascal Bergeron et Fanny Gadan – 26 min.

Le 20 décembre 1848 l’abolition de l’esclavage a été promulgué à la Réunion. Aujourd’hui, les plus fervents défenseurs de la liberté se retrouvent chaque année pour rappeler que l’esclavage peut perdurer sous d’autres formes.

? INFOS PRATIQUES

– Mercredi 10 Mai de 19h à 22h

– GRATUIT SUR INSCRIPTIONS

Merci de vous inscrire à l’avance à l’adresse suivante : tasvusaintdenis@yahoo.fr

? Les projections seront suivies de discussions et d’un petit cocktail avec boissons, pâtisseries sucrées et salées à petits prix.

? ACCÈS :

1er étage, Salle de Projection

Le 6b : 6-10 Quai de Seine, 93200 Saint-Denis

?RER D / Ligne H — Gare de Saint-Denis

?Ligne 13 — Porte de Paris / Basilique Saint-Denis

Ⓣ Tram 1 / Tram 8 — Gare de Saint-Denis

Ⓑ Bus n°154 et 237 — Gare de Saint-Denis

Garage à vélos sur place, pas de parking voiture

