Tarif unique à 5€. Paiement sur place (espèces et cartes bancaires uniquement). A l’instar de leurs collègues masculins qui occupent de nombreuses programmations musicales, les évènements MEUF-TECH sont une opportunité pour des artistes (ultra) talentueuses de présenter leur travail ! Ces programmations 100% féminines connaissent un franc succès, le public vient y découvrir de nouvelles voix, issues de la pop, de la soul, du r’n’b ou encore du rap. LINE UP DE FOLIE

@Cristina

https://www.youtube.com/channel/UC9B1KOhI2sg5onkCVjiRcSw

@Anta.

https://open.spotify.com/artist/160VlfEXEusV8ES4bgPZ4p…

@Oh Sweet Jo

https://www.youtube.com/@ohsweetjo7281

@Janette Lhd

https://www.youtube.com/watch?v=zt5BYNNJitY

@NESSY

https://www.youtube.com/watch?v=dNZFbD8_tiY…

@PrincesseToucan

https://www.youtube.com/@PrincesseToucan

@Candy ? INFORMATIONS PRATIQUES ?

19h > 00h

Tarif unique à 5€

Paiement sur place (espèces et cartes bancaires uniquement). ? LOCALISATION

☀︎Le 6b☀︎ ?

6-10 Quai de Seine, 93200 Saint-Denis

RER D / Ligne H — Gare de Saint-Denis

Ligne 13 — Porte de Paris / Basilique Saint-Denis

Ⓣ Tram 1 / Tram 8 — Gare de Saint-Denis

Ⓑ Bus n°154 et 237 — Gare de Saint-Denis

Garage à vélos sur place, pas de parking voiture Visuel crée par @nomsireel Le 6b 6/10 quai de Seine 93200 Saint-Denis Saint-Denis 93200 Seine-Saint-Denis Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-24T18:00:00+00:00 – 2023-03-24T22:59:00+00:00

