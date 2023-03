Krumpfest Springbuck Callout Le 6b Saint-Denis Catégories d’Évènement: Saint-Denis

Seine-Saint-Denis

Krumpfest Springbuck Callout Le 6b, 16 mars 2023, Saint-Denis. Krumpfest Springbuck Callout Jeudi 16 mars, 19h00 Le 6b Gratuit, entrée libre Venez hyper et danser avec le mouvement krump.

Organisée par Wrestler, cette session sera une série de battle callout (battle exhibition organisé)

Tout le monde est bienvenu ! 19h00 — Ouverture des portes

20h00 — Début de la session

21h00 — Battle callout

22h00 — session de cloture

23h00 — fermeture des portes

·· ENTRÉE LIBRE ·· ? INFOS PRATIQUES

Jeudi 16 mars de 19h à 23h

Entrée gratuite pour tou·te·s Le 6b 6/10 quai de Seine 93200 Saint-Denis Saint-Denis 93200 La Plaine Saint-Denis Seine-Saint-Denis Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-16T19:00:00+01:00 – 2023-03-16T23:00:00+01:00

