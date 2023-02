Engrainage Social Club & Guest Le 6b, 16 mars 2023, Saint-Denis.

Engrainage Social Club & Guest Jeudi 16 mars, 19h00 Le 6b

Prix libre

Le concept est simple :

? C’est le premier vendredi de chaque mois au 6b,

? C’est une expérience nouvelle à chaque fois : des concerts, de la danse, du V-Jing, du stand-up, de l’impro, des karaokés… toujours accompagnés d’un DJ set,

? L’entrée est à prix libre, avec une buvette et de la restauration sur place !

Ce troisième rendez- vous de mars sera 100% féminin avec deux artistes qui nous viennent de SAINT-DENIS ??. On est super heureux de recevoir en guest : Nola Cherri pour un live mêlant R&B, rap et electro. On écoute en boucle son dernier EP. A voir absolument en live ?

On enchainera avec un DJ set de Soxo, la Famille ?. Du dancehall, du bailefunk, du reggaeton pour te faire twerker comme never !

ϟ PROGRAMMATION ϟ:

☆ En Guest :

? Nola Cherri : originaire du 93, Nola voyage entre slam et chants colorés. Elle nous emmène dans le récit qu’elle fait de la vie par le biais de sonorités électriques mêlées à des textes rêveurs et sans langue de bois. Nola Cherri jongle entre rap, électro, R’n’B, ainsi que la soul lui donnant une place particulière et un style novateur bien à elle ?

✦ DJ Set :

?Soxo : DJ la nuit et ostéopathe le jour, elle casse des hanches le soir pour les réparer le lendemain. Tout un business pour Dr Sonia and miss Soxo ?, mais surtout tout un talent ! Les deux expériences vous remettent directement sur pied ! A vivre au moins une fois dans sa vie ?

⚠️ La jauge du 6b est limitée. Prenez dès maintenant votre prévente à prix libre et assurez- vous de participer à cette soirée inédite. Accès sur place à prix libre en fonction de la jauge, préventes très conseillées.

Le 6b 6/10 quai de Seine 93200 Saint-Denis Saint-Denis 93200 Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-16T18:00:00+00:00 – 2023-03-16T22:59:00+00:00