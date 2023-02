Portes ouvertes_Atelier de bijoux émaillés Le 67 Nantes Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Portes ouvertes_Atelier de bijoux émaillés Le 67, 1 avril 2023, Nantes. Portes ouvertes_Atelier de bijoux émaillés 1 et 2 avril Le 67 Découverte d’une technique ancienne “l’émaillage sur métal”. Le 67 67 rue du MILLAU nantes Nantes Erdre Nantes 44300 Loire-Atlantique Pays de la Loire Mon atelier O.Distortio ouvre ses portes à l’occasion des JEMA de 2023. Je suis bijoutière et je pratique un art ancien : l’art de l’émaillage sur métal. O.Distortio est dédié aux bijoux contemporains en verre et en métal.

Les formes, couleurs et textures sont extraites de mon imagier composé de curiosités trouvées dans la nature, d’une culture sino-vietnamienne et d’une formation de design en architecture. J’ai plaisir à confectionner ses bijoux, uniques ou en séries limitées, qui pourront se transmettre, car les couleurs de l’émail ne s’altèrent pas avec le temps. En visitant mon atelier, vous pourrez vous familiariser avec ce savoir faire, peu répandu, au service de la couleur.

L’émaillage demande de la rigueur dans toutes ses étapes, tant pour le travail préparatoire du métal que pour l’application de la couleur. La recherche est constante et sans fin. Le logo O.Distortio traduit le processus d’application de la matière par superposition des différentes couches de verre.

De ce travail résulte l’apparition de couleurs profondes et des effets de matière surprenants. J’aurai plaisir à vous rencontrer aux ateliers de créateurs “Le 67” afin de dialoguer avec vous sur ce métier. Aurélie T.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T10:30:00+02:00

2023-04-02T18:00:00+02:00 Boucles d’oreilles “Les montagnes”. Photographie Louise Lorthe.

