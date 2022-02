Le 6 à Salses Espace René Comes rez-de-chaussée Salses-le-Château Catégories d’évènement: Pyrénées-Orientales

Espace René Comes rez-de-chaussée, le dimanche 6 mars à 17:00

Le public fait le spectacle, sur inscription, ou reste simple spectateur. Lectures, contes, histoires drôles, chansons, musique…sont au programme, dans un esprit de partage et d’échange du bagage culturel de chacun. Chacun dispose de 5 à 6 minutes sur scène au maximum. Buvette et restauration rapide possible (gâteaux, patisseries)

Entrée libre, inscription à la scène sur place

Le public fait le spectacle. 5 minutes sur scène pour chanter, raconter, lire… Espace René Comes rez-de-chaussée Boulevard Jules Ferry 66600 Salses-le-Château

2022-03-06T17:00:00 2022-03-06T20:00:00

