Spectacle : Itinéraire estimé, détours probables annoncés Le 5e Lieu – culture, architecture, patrimoine Strasbourg, 17 septembre 2023, Strasbourg.

Spectacle : Itinéraire estimé, détours probables annoncés Dimanche 17 septembre, 16h00 Le 5e Lieu – culture, architecture, patrimoine RDV dans la cour du 5e Lieu ou, en cas de conditions climatiques défavorables, en salle d’ateliers et de rencontres au 1er étage.

L’ensemble HANATSUmiroir viendra habiter de sons et de musique les murs de la cour du 5e Lieu.

Le 5e Lieu – culture, architecture, patrimoine 5 place du château, 67000 Strasbourg Strasbourg Krutenau Bas-Rhin Grand Est http://5elieu.strasbourg.eu https://www.facebook.com/5elieu Le « 5e Lieu – culture, architecture, patrimoine » est un nouvel équipement municipal situé 5 place du château, à Strasbourg. Il associe la Boutique Culture, une exposition permanente sur l’architecture et le patrimoine strasbourgeois et le Cabinet des Estampes et des Dessins.

Ses différents services proposent d’aller à la rencontre de Strasbourg à travers sa vie culturelle, son architecture, son patrimoine et ses paysages. Ce lieu ressource est ainsi envisagé comme un point de départ invitant à découvrir la ville et ses structures culturelles. Tram A, D. Arrêt Grand’rue.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T16:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

2023-09-17T16:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

© Guillaume Guégan