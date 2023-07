Construis en Lego © une maison alsacienne à pan de bois Le 5e Lieu – culture, architecture, patrimoine Strasbourg, 17 septembre 2023, Strasbourg.

Construis en Lego © une maison alsacienne à pan de bois Dimanche 17 septembre, 14h00 Le 5e Lieu – culture, architecture, patrimoine Atelier en continu. RDV dans la salle d’ateliers et de rencontres au 1er étage du 5e Lieu.

Après une découverte de l’architecture strasbourgeoise le long de l’exposition permanente « Un voyage à Strasbourg », viens construire en Lego © une maison en pan de bois, armé·e de tes 10 doigts !

Le 5e Lieu – culture, architecture, patrimoine 5 place du château, 67000 Strasbourg Strasbourg Krutenau Bas-Rhin Grand Est http://5elieu.strasbourg.eu https://www.facebook.com/5elieu Le « 5e Lieu – culture, architecture, patrimoine » est un nouvel équipement municipal situé 5 place du château, à Strasbourg. Il associe la Boutique Culture, une exposition permanente sur l’architecture et le patrimoine strasbourgeois et le Cabinet des Estampes et des Dessins.

Ses différents services proposent d’aller à la rencontre de Strasbourg à travers sa vie culturelle, son architecture, son patrimoine et ses paysages. Ce lieu ressource est ainsi envisagé comme un point de départ invitant à découvrir la ville et ses structures culturelles. Tram A, D. Arrêt Grand’rue.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

© LEGO