Participez à l’atelier archi-yogi-yoga Dimanche 17 septembre, 11h15, 12h15, 13h15 Le 5e Lieu – culture, architecture, patrimoine Sans réservation. 10 places disponibles par séances. Venir en tenue confortable et avec votre serviette personnelle. Tapis de yoga disponibles sur place.

C’est l’heure de prendre du temps pour vous. Ici et Maintenant. Avec l’atelier Belam, goûtez l’instant présent en harmonie avec les architectures environnantes de la place de la Cathédrale et de la place du Château.

Avec Emmanuelle Cammisar.

Le 5e Lieu – culture, architecture, patrimoine 5 place du château, 67000 Strasbourg Strasbourg Krutenau Bas-Rhin Grand Est http://5elieu.strasbourg.eu https://www.facebook.com/5elieu Le « 5e Lieu – culture, architecture, patrimoine » est un nouvel équipement municipal situé 5 place du château, à Strasbourg. Il associe la Boutique Culture, une exposition permanente sur l’architecture et le patrimoine strasbourgeois et le Cabinet des Estampes et des Dessins.

Ses différents services proposent d’aller à la rencontre de Strasbourg à travers sa vie culturelle, son architecture, son patrimoine et ses paysages. Ce lieu ressource est ainsi envisagé comme un point de départ invitant à découvrir la ville et ses structures culturelles. Tram A, D. Arrêt Grand’rue.

2023-09-17T11:15:00+02:00 – 2023-09-17T12:00:00+02:00

2023-09-17T13:15:00+02:00 – 2023-09-17T14:00:00+02:00

