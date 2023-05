Le 59 Rivoli célèbre Nuit Blanche ! 59 Rivoli, 3 juin 2023, Paris.

Le samedi 03 juin 2023

de 06h30 à 01h00

.Tout public. gratuit

Pour cette nouvelle édition de Nuit Blanche, une pléiade d’artistes internationaux investit le 59 Rivoli, un lieu alternatif dédié à la création artistique au cœur de Paris.

Ce sont des ateliers d’artistes et un espace d’exposition en constant mouvement qui attendent les visiteurs. Le tout avec une démarche humaine laissant découvrir au public l’énergie si particulière des coulisses de la création.

En déambulant dans les six étages de l’immeuble, les visiteurs pourront apprécier une programmation mêlant danse, musique et performance. Les murs du 59 deviennent ainsi le théâtre de surprises artistiques, proposant notamment des concerts, installations temporaires et immersives, défilés, déclamations de poésie et autres interventions réalisées par les artistes résident. e. s, mais aussi des invités extérieurs.

En partenariat avec la Ville de Paris.

59 Rivoli 59 rue de Rivoli 75001 Paris

Contact : https://www.59rivoli.org/accueil/ https://www.facebook.com/59rivoli/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/59rivoli/?locale=fr_FR

Jade Besson