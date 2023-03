Match d’impro junior Toulouse vs Tarbes Le 57 Café-théâtre Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Match d’impro junior Toulouse vs Tarbes Le 57 Café-théâtre, 25 mars 2023, Toulouse. Match d’impro junior Toulouse vs Tarbes Samedi 25 mars, 16h00 Le 57 Café-théâtre 5€* en prévente (*+frais de billetterie) / 7€ sur place Nos juniors ont du talent, l’école toulousaine d’improvisation théâtrale la Bulle Carrée le prouve ! Elle affrontera l’équipe des Les Improsteurs lors du tournoi d’improvisation interlycéen ! Venez nombreux encourager ces improvisateur·rice·s en herbe qui se testent sur scène sous le joug impitoyable d’un·e arbitre professionnel·le ! Après quelques secondes de réflexion seulement, les équipes créeront des histoires ensemble sur les thèmes inventés et les exigences farfelues de ce curieux personnage au maillot rayé : improvisation à la manière d’une comédie musicale, d’un western, d’un film policier ou de science-fiction… Durée : 1h15 La participation aux frais est à 5€ avec accès à tous les spectacles (tournoi interlycéen et match d’impro junior Toulouse vs Tarbes). au Café-Théâtre le 57

