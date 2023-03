Le 4ème Mur – Visite guidée à vélo des fresques du festival 4eme mur Niort Catégories d’Évènement: 79000

79000 EUR Winterlong Galerie vous propose des visites guidées des murs peints pendant le Festival Le 4e Mur : La première visite, à vélo, est prévue ce dimanche 5 mars à 17 h 30

6 € par personne (gratuit moins de 6 ans). Inscriptions par mail à contact@winterlong-gallerie.com

6 € par personne (gratuit moins de 6 ans). Inscriptions par mail à contact@winterlong-gallerie.com winterlong galery

