Le 45ème rallye pédestre Marmande-Meilhan Marmande, dimanche 10 mars 2024.

Le 45ème rallye pédestre Marmande-Meilhan Marmande Lot-et-Garonne

Rallye pédestre de 13.2 Km. Le rallye pédestre Marmande-Meilhan est une épreuve mythique du Marmandais qui va fêter en 2024 sa 45ème édition. Cette course sur route, entièrement gratuite, est ouverte à tous les coureurs à partir de 16 ans.

Rallye pédestre de 13.2 Km.

Le rallye pédestre Marmande-Meilhan est une épreuve mythique du Marmandais qui va fêter en 2024 sa 45ème édition.

Cette course sur route, entièrement gratuite, est ouverte à tous les coureurs à partir de 16 ans.

Le départ sera donné le dimanche 10 mars 2024 à 10h sur l’avenue Paul Gabarra à Marmande.

8h30 Retrait des dossards Avenue Paul Gabarra à Marmande.

10h Départ de la course à Marmande.

Les dossards pourront être retirés à la mairie de Meilhan aux horaires d’ouverture du lundi 04 mars (13h30) au samedi 09 mars (12h). EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-10 10:00:00

fin : 2024-03-10

Avenue Paul Gabarra

Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine communedemeilhan.47@gmail.com

L’événement Le 45ème rallye pédestre Marmande-Meilhan Marmande a été mis à jour le 2024-03-04 par OT Val de Garonne