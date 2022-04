Le 4 saisons des 400 ans – Domaine Bernard Humbrecht Pfaffenheim, 27 mai 2022, Pfaffenheim.

Le 4 saisons des 400 ans – Domaine Bernard Humbrecht Pfaffenheim

2022-05-27 10:45:00 – 2022-05-27 15:00:00

Pfaffenheim Haut-Rhin

EUR Nous vous proposons une journée inoubliable au départ de notre atelier à Pfaffenheim.

Un parcours au milieu des vignes adaptés aux grands comme aux petits.

Le menu a été élaboré par notre traiteur M. THOMAS le tout accompagné par une sélection des vins du domaine.

Un verre de souvenir créé pour l’occasion vous sera remis au départ.

Menu

Brtzel salé avec son verre de Muscat.

Terrine de joue de porc aux pommes caramélisées et son verre de pinot noir.

Bouchée à la reine spätzles et son verre de pinot gris.

Fromages de nos montagnes et son verre de gewurtztraminer.

Tranche de forêt noire et son verre de vendange tardive.

Café.

Uniquement sur inscription.

Départ toutes les 20 minutes entre 10h45 et 12h30.

Rendez-vous au Domaine Bernard Humbrecht pour fêter ses 400 ans (+2) lors d’une promenade gourmande dans le vignoble pour (re)découvrir ses vins et sa passion.

+33 3 89 49 31 42

Pfaffenheim

