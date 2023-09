Vivre ensemble Le 4 Châtellerault Châtellerault, 20 mars 2024, Châtellerault.

Vivre ensemble Mercredi 20 mars 2024, 14h00 Le 4 Châtellerault entrée libre, gratuite

Cet atelier est basé sur les échanges entre pairs. Il questionne les représentations, les préjugés et les stéréotypes. Il va aider les jeunes à réfléchir à leurs discours et à leurs actes au sein de leur environnement, à travers une activité ludique. Cet atelier sera précédé d’une exposition interactive sous la forme de tables de manipulation et de modules qui permettent aux visiteurs d’expérimenter et de découvrir la thématique. Il s’agit d’une modulothèque louée par l’Association « Les Petits Débrouillards » et qui sera installée au 4 durant la Quinzaine Nationale de Lutte contre les Discriminations, édition 2023.

Le 4 Châtellerault 4 rue Aimé Rasseteau Châtellerault Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « le4@grand-chatellerault.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0549237000 »}]

