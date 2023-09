Atelier » Rattrapage » Le 4 Châtellerault Châtellerault, 14 février 2024, Châtellerault.

Atelier » Rattrapage » Mercredi 14 février 2024, 14h00 Le 4 Châtellerault entrée libre, gratuit

C’est un atelier de dernière minute. Il va permettre aux jeunes qui n’ont pas participé aux ateliers « Prépare ton job » et « Posture, look et entretien » d’élaborer ou d’actualiser leurs CV, leurs lettres de motivation et de se préparer sereinement à la recherche de jobs d’été.

Les professionnels de la Mission Locale et de Pôle Emploi seront là pour les accompagner.

L’objectif est préparer les jeunes qui recherchent des jobs d’été. Ils pourront participer au forum jobs à la Gornière et rencontrer directement les recruteurs.

Le 4 Châtellerault 4 rue Aimé Rasseteau Châtellerault Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « le4@grand-chatellerault.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0549237000 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-02-14T14:00:00+01:00 – 2024-02-14T16:00:00+01:00

