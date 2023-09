Atelier » Look et Entretien » Le 4 Châtellerault Châtellerault Catégories d’Évènement: Châtellerault

Vienne Atelier » Look et Entretien » Le 4 Châtellerault Châtellerault, 7 février 2024, Châtellerault. Atelier » Look et Entretien » Mercredi 7 février 2024, 14h00 Le 4 Châtellerault entrée libre, gratuit Cet atelier vise à préparer les jeunes à la recherche de jobs d’été. Les intervenants vont préparer les jeunes à trouver les mots pour convaincre les recruteurs. Ils vont les conseiller sur les attitudes corporelles, les gestes et les postures à avoir lors d’un entretien.

Une socio-esthéticienne sera également là pour coacher chaque jeune qui le souhaite. Le 4 Châtellerault 4 rue Aimé Rasseteau Châtellerault Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « le4@grand-chatellerault.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0549237000 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-02-07T14:00:00+01:00 – 2024-02-07T16:00:00+01:00

2024-02-07T14:00:00+01:00 – 2024-02-07T16:00:00+01:00 les mercredis du 4 le 4 Détails Catégories d’Évènement: Châtellerault, Vienne Autres Lieu Le 4 Châtellerault Adresse 4 rue Aimé Rasseteau Châtellerault Ville Châtellerault Departement Vienne Age min 16 Age max 30 Lieu Ville Le 4 Châtellerault Châtellerault latitude longitude 46.809767;0.542259

Le 4 Châtellerault Châtellerault Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chatellerault/