Vienne Prépare ton Job Le 4 Châtellerault Châtellerault, 31 janvier 2024, Châtellerault. Prépare ton Job Mercredi 31 janvier 2024, 14h00 Le 4 Châtellerault entrée libre, gratuit Cet atelier va permettre aux jeunes qui recherchent de jobs d’été d’élaborer ou d’actualiser leurs CV et leurs lettres de motivation.

Les professionnels de la Mission Locale et de Pôle Emploi seront là pour les accompagner individuellement. Le 4 Châtellerault 4 rue Aimé Rasseteau Châtellerault Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « le4@grand-chatellerault.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0549237000 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

