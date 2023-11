Escape Game « A L’AIR TE ! » Le 4 Châtellerault Châtellerault, 10 janvier 2024, Châtellerault.

Escape Game « A L’AIR TE ! » Mercredi 10 janvier 2024, 14h00 Le 4 Châtellerault Gratuit, sur inscription

Vous aimez les découvertes !

Les challenges en groupe vous motivent !

L’Association CPIE Seuil du Poitou et le « 4 » vous proposent un Escape Game qui parle du Synopsis de « A l’AIR TE ».

Il va permettre à un groupe de participants (10 jeunes au maximum) de trouver les sources de pollution intérieure et de comprendre la notion de déterminant de santé.

L’objectif de cet atelier ludique est de sensibiliser les jeunes aux alternatives et aux bons gestes à adopter.

Le 4 Châtellerault 4 rue Aimé Rasseteau Châtellerault Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-10T14:00:00+01:00 – 2024-01-10T16:30:00+01:00

