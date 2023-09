Atelier Mobilité Jeunes Le 4 Châtellerault Châtellerault, 6 décembre 2023, Châtellerault.

Atelier Mobilité Jeunes Mercredi 6 décembre, 14h00 Le 4 Châtellerault entrée libre , gratuite

Cet atelier sera animé par les professionnels du Pôle Mobilité de l’ADSEA. Il permettra d’évoquer prioritairement et sous une forme ludique les sujets suivants :

– les mobilités douces (dont la réglémentation),

– les transports en commun et le covoiturage,

– le permis AM et l’usage scooter/voiturette,

– le permis B et l’usage de la voiture

Il est également prévu un échange autour des aides existantes à différentes échelles pour faciliter les déplacements des jeunes.

Le 4 Châtellerault 4 rue Aimé Rasseteau Châtellerault Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « le4@grand-chatellerault.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0549237000 »}]

2023-12-06T14:00:00+01:00 – 2023-12-06T16:00:00+01:00

