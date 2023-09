Prépare ta procédure Parcoursup Le 4 Châtellerault Châtellerault, 29 novembre 2023, Châtellerault.

Prépare ta procédure Parcoursup Mercredi 29 novembre, 14h00 Le 4 Châtellerault Entrée libre et gratuite

Cet atelier va donner aux jeunes les clés nécessaires à la formulation de voeux. L’intervenante va rappeler les dates importantes, la procédure de finalisation de voeux sur Parcoursup et les voies de recours possibles. Les psychologues du Centre d’Information et d’Orientation (CIO) de Châtellerault vont accompagner les jeunes à remplir les 4 rubriques proposées sur la plateforme Parcoursup à savoir :

• mes expériences d’encadrement ou d’animation ;

• mon engagement citoyen ;

• mon expérience professionnelle ;

• ouverture au monde (pratiques sportives et culturelles, parcours spécifiques

Ce qui permettra aux lycéens en Terminales et à leurs parents de préparer sereinement les différentes phases de la procédure.

Le 4 Châtellerault 4 rue Aimé Rasseteau Châtellerault Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « le4@grand-chatellerault.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0549237000 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-29T14:00:00+01:00 – 2023-11-29T16:00:00+01:00

2023-11-29T14:00:00+01:00 – 2023-11-29T16:00:00+01:00

Les mercredis du 4 Le 4