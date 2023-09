Sexualité et vie affective Le 4 Châtellerault Châtellerault Catégories d’Évènement: Châtellerault

Vienne Sexualité et vie affective Le 4 Châtellerault Châtellerault, 12 octobre 2023, Châtellerault. Sexualité et vie affective Jeudi 12 octobre, 09h00 Le 4 Châtellerault Sur inscription Découvrir une sélection d’outils pédagogiques pour mener des actions d’éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle auprès d’adolescent·es ou de jeunes adultes, dans une démarche de promotion de la santé.

Thèmes abordés : pornographie, consentement, sexualité, genre, relation affective et prévention des risques (grossesse, IST). Le 4 Châtellerault 4 rue Aimé Rasseteau Châtellerault Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine

