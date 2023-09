Atelier montage Le 4 Châtellerault Châtellerault Catégories d’Évènement: Châtellerault

Vienne Atelier montage Le 4 Châtellerault Châtellerault, 11 octobre 2023, Châtellerault. Atelier montage Mercredi 11 octobre, 14h00 Le 4 Châtellerault Gratuit, sur inscription Tu veux apprendre à réaliser un film !

Ou encore tu souhaites découvrir les logiciels utilisés pour faire le montage d’un film

Le studio video du 4 te propose un atelier pour te plonger dans le monde du montage de film. Le 4 Châtellerault 4 rue Aimé Rasseteau Châtellerault Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-11T14:00:00+02:00 – 2023-10-11T16:00:00+02:00

