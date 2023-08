Loupe pas ta rentrée Le 4 Châtellerault Châtellerault, 20 septembre 2023, Châtellerault.

Loupe pas ta rentrée Mercredi 20 septembre, 14h00 Le 4 Châtellerault Entrée libre et gratuite

Vous êtes en fin de 3e

Vous n’avez pas de décision d’orientation pour la seconde générale et technologique ou professionnelle (public ou privé sous contrat)

Vous n’êtes pas admis dans un lycée public.

Vous n’avez pas reçu d’avis d’affectation par manque de place disponible ! Ou c’est l’affectation qui ne vous convient pas !

Vous avez entre 16 et 18 ans

Vous avez un projet d’insertion professionnelle et sociale : accès à l’emploi via l’apprentissage ou des missions de longue durée, accès à la formation, E2C, EPIDE, service civique, poursuite de l’accompagnement en Garantie jeunes ou, le cas échéant, retour dans un cursus scolaire.

Et vous souhaitez bénéficier de l’accompagnement de professionnels de l’orientation

Cet atelier s’adresse à vous !

Les professionnels de l’orientation du CIO et de la Mission Locale seront là pour vous écouter et vous proposer des solutions adaptées à vos besoins.

Le 4 Châtellerault 4 rue Aimé Rasseteau Châtellerault Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « le4@grand-chatellerault.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0549237000 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-20T14:00:00+02:00 – 2023-09-20T17:00:00+02:00

