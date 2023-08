ZOOM MÉTIERS – Les métiers du ferroviaire Le 4 Châtellerault, 15 septembre 2023, Châtellerault.

ZOOM MÉTIERS – Les métiers du ferroviaire Vendredi 15 septembre, 09h00 Le 4 Gratuit, ouvert à tout public, jeune comme adulte.

Le secteur du ferroviaire compte des métiers très variés, et qui recrutent ! Pour donner quelques exemples : monteur de rail, conducteur de train (H/F), etc.

La Mission Locale et l’ERIP vous invitent à mieux le découvrir dans le cadre d’un temps d’échanges et d’une rencontre avec des salariés de la SNCF.

Exceptionnellement, la rencontre se déroulera dans les locaux de « Le 4 » à Châtellerault.

Si vous le souhaitez, les professionnels de la SNCF présents pourront prendre un temps en fin de réunion pour un entretien individuel : nous vous conseillons donc de venir avec un CV !

Merci de s’inscrire auprès de la Mission Locale :

05 49 20 04 20

contact@mlnv.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-15T09:00:00+02:00 – 2023-09-15T12:00:00+02:00

zoom métiers découverte métier

Mission Locale Nord Vienne – ERIP