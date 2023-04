Open Color Le 4 Châtellerault Catégories d’Évènement: Châtellerault

Open Color Le 4, 24 avril 2023, Châtellerault. Open Color 24 – 28 avril Le 4 Entrée libre, gratuit Projet mené par 3 élèves du Lycée Branly préparant un baccalauréat professionnel filière AMACV (Artisanat et Métiers d’Art Communication Visuelle). Le Chef d’oeuvre est l’aboutissement d’un projet pluridisciplinaire qui a pour but de défendre une cause humanitaire. Le 4 4 rue Aimé Rasseteau 86100 Châtellerault Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-24T09:00:00+02:00 – 2023-04-24T12:00:00+02:00

2023-04-28T14:00:00+02:00 – 2023-04-28T17:00:00+02:00 exposition racisme

