Ateliers d’animation Mission H « Être humain – Vivre ensemble » des Petits Débrouillards sur le thème des stéréotypes et des préjugés Le 4 Châtellerault Catégories d’Évènement: Châtellerault

Vienne

Ateliers d’animation Mission H « Être humain – Vivre ensemble » des Petits Débrouillards sur le thème des stéréotypes et des préjugés Le 4, 22 mars 2023, Châtellerault. Ateliers d’animation Mission H « Être humain – Vivre ensemble » des Petits Débrouillards sur le thème des stéréotypes et des préjugés Mercredi 22 mars, 14h00 Le 4 gratuit Lieu : Le 4 – 4 rue Aimé Rasseteau, 86100 Chatellerault

Public *: grand public

*Horaires : 14h-17h

Inscription : gratuit, ouvert à toutes et tous

*Contact *: antenne des Petits Débrouillards de La Vienne – Romain Bourmeyster, coordo-86N@lespetitsdebrouillards-na.org Le 4 4 rue Aimé Rasseteau, 86100 Chatellerault Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « mailto:coordo-86N@lespetitsdebrouillards-na.org »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-22T14:00:00+01:00 – 2023-03-22T17:00:00+01:00

2023-03-22T14:00:00+01:00 – 2023-03-22T17:00:00+01:00 stéréotpyes préjugés

Détails Catégories d’Évènement: Châtellerault, Vienne Autres Lieu Le 4 Adresse 4 rue Aimé Rasseteau, 86100 Chatellerault Ville Châtellerault Departement Vienne Lieu Ville Le 4 Châtellerault

Le 4 Châtellerault Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chatellerault/

Ateliers d’animation Mission H « Être humain – Vivre ensemble » des Petits Débrouillards sur le thème des stéréotypes et des préjugés Le 4 2023-03-22 was last modified: by Ateliers d’animation Mission H « Être humain – Vivre ensemble » des Petits Débrouillards sur le thème des stéréotypes et des préjugés Le 4 Le 4 22 mars 2023 Châtellerault Le 4 Châtellerault

Châtellerault Vienne