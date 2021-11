Le 3ème OEIL l’affranchi, 25 mars 2022, Marseille.

Le 3ème OEIL

l’affranchi, le vendredi 25 mars 2022 à 20:30

BILLETTERIE** : Ouverture de la billetterie vendredi 19 novembre 2021. Quand on pense au Rap et à Marseille, on pense immédiatement au 3ème Oeil, ce groupe légendaire composé de Boss One & Jo Popo aka Mombi, qui aura marqué les années 90 avec plusieurs projets mythiques et de nombreuses collaborations classiques. Le 3ème Oeil fait partie de la génération 1998, celle des premiers films “Taxi” et de la Danse du Mia. La vie de rêve, ils l’ont vécu avec IAM et Psy 4 de la Rime. Leur premier opus, «Hier, aujourd’hui, demain» voit le jour en 99 et se vend à près de 160 000 exemplaires. Le crew Marseillais se fait un nom et devient une référence dans le milieu du rap français. 2002, leur premier album est disque d’or, les revoilà avec la suite, « Avec le coeur ou rien» ; album enrichi des influences des différents compositeurs qui ont collaboré. Le 3ème Oeil, groupe historique de la scène marseillaise, revient en grande pompe en 2021. ** Accès uniquement sur présentation d’un pass sanitaire Covid-19 valide

♫RAP♫

l'affranchi 212 bd de St Marcel, 13011 Marseille



