Le 3ème Œil en concert à La Place La Place centre culturel Hip Hop, 7 octobre 2022, Paris.

Le vendredi 07 octobre 2022

de 19h30 à 23h00

. payant Tarif : 17 €

Quand on pense au Rap et à Marseille, on pense immédiatement au 3ème Œil, ce groupe légendaire composé de Boss One & Jo Popo aka Mombi, qui aura marqué les années 90 avec plusieurs projets mythiques et de nombreuses collaborations classiques.

Le 3ème Œil fait partie de la génération 1998, celle des premiers films « Taxi » et de la Danse du Mia. La vie de rêve, ils l’ont vécu avec IAM et Psy 4 de la Rime. Leur premier opus, « Hier, aujourd’hui, demain » voit le jour en 99 et se vend à près de 160 000 exemplaires. Le crew Marseillais se fait un nom et devient une référence dans le milieu du rap français. 2002, leur premier album est disque d’or, les revoilà avec la suite, « Avec le coeur ou rien » ; album enrichi des influences des différents compositeurs qui ont collaboré.

Le 3ème Œil, groupe historique de la scène marseillaise, revient en grande pompe en 2021 avec un show événement à La Place.

La Place centre culturel Hip Hop 10 passage de la Canopée 75001 Paris

