Concert Cantrarem au 3ème Lieu Le 3ème Lieu Saint-Paul-Flaugnac, 25 juin 2023, Saint-Paul-Flaugnac.

Saint-Paul-Flaugnac,Lot

Cantarem est une chorale occitane de Lalbenque. Son répertoire est puisé dans la tradition des provinces d’Occitanie. Il est chanté à 3 ou 4 voix. Souvent joyeuses, parfois plus graves, les chansons évoquent les saisons, le travail de la terre, les métiers anciens, les traditions, les évènements de la vie…

Chantées en occitan, elles ont traversé l’enfance et la jeunesse de tous : les spectateurs chantent eux aussi !.

2023-06-25 à 11:30:00 ; fin : 2023-06-25 . EUR.

Le 3ème Lieu

Saint-Paul-Flaugnac 46170 Lot Occitanie



Cantarem is an Occitan choir from Lalbenque. Its repertoire is drawn from the traditions of the Occitan provinces. It is sung in 3 or 4 voices. Often joyful, sometimes more serious, the songs evoke the seasons, working the land, old trades, traditions, life’s events?

Sung in Occitan, they have passed through everyone?s childhood and youth: the audience sings along too!

Cantarem es un coro occitano de Lalbenque. Su repertorio se inspira en las tradiciones de las provincias occitanas. Se canta a 3 o 4 voces. A menudo alegres, a veces más serias, las canciones evocan las estaciones, el trabajo de la tierra, los antiguos oficios, las tradiciones, los acontecimientos de la vida..

Cantadas en occitano, han pasado por la infancia y la juventud de todos, ¡y el público también canta!

Cantarem ist ein okzitanischer Chor aus Lalbenque. Sein Repertoire stammt aus der Tradition der okzitanischen Provinzen. Es wird mit drei oder vier Stimmen gesungen. Die Lieder sind oft fröhlich, manchmal aber auch ernsthafter und handeln von den Jahreszeiten, der Arbeit auf dem Land, alten Berufen, Traditionen und Lebensereignissen

Die Lieder werden auf Okzitanisch gesungen und haben die Kindheit und Jugend aller durchlaufen: Auch die Zuschauer singen mit!

