Après-midi et soirée jeux au 3ème Lieu Le 3e Lieu Saint-Paul-Flaugnac, 25 novembre 2023, Saint-Paul-Flaugnac.

Saint-Paul-Flaugnac,Lot

Proposés par la ludothèque Jeux et Compagnie.

Entrée libre, possibilité de restauration sur place..

2023-11-25 17:00:00 fin : 2023-11-25 23:59:00. EUR.

Le 3e Lieu

Saint-Paul-Flaugnac 46170 Lot Occitanie



Offered by the games library Jeux et Compagnie.

Free entry, possibility of restoration on the spot.

Ofrecido por la ludoteca Jeux et Compagnie.

Entrada gratuita, posibilidad de catering in situ.

Angeboten von der Ludothek Jeux et Compagnie.

Freier Eintritt, Verpflegung vor Ort möglich.

