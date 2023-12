Boeuf Jazz Manouche Le 3C Café culturel citoyen Aix-en-Provence Catégories d’Évènement: Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhône Boeuf Jazz Manouche Le 3C Café culturel citoyen Aix-en-Provence, 5 juin 2024, Aix-en-Provence. Boeuf Jazz Manouche Mercredi 5 juin 2024, 20h00 Le 3C Café culturel citoyen Entrée libre Si vous souhaitez rencontrer d’autres musicien-nes, jouer, discuter, boire un verre… ou tout simplement écouter, rendez-vous au 3C pour une soirée riche en swing !

Scène uniquement acoustique ouverte aux musicien-nes du style !

Le 3C Café culturel citoyen 23 Boulevard Carnot 13100 Aix-en-Provence Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-06-05T20:00:00+02:00 – 2024-06-05T22:00:00+02:00

