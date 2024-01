Shiny Iris Le 3C Café culturel citoyen Aix-en-Provence, samedi 24 février 2024.

Shiny Iris ♫♫♫ Samedi 24 février, 20h30 Le 3C Café culturel citoyen

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-24T20:30:00+01:00 – 2024-02-24T22:00:00+01:00

Fin : 2024-02-24T20:30:00+01:00 – 2024-02-24T22:00:00+01:00

Shiny Iris est une chanteuse et auteure-compositrice-interprète du sud de la France, entre Marseille et Nice. Sa musique est un voyage musical dans la pop tropicale. Son univers coloré est un mélange, de rythmes, langues et de cultures où la pop française fusionne avec la musique reggae, afro-beat, latino, r’n’b et gospel. Les principaux thèmes abordés dans ses textes sont l’amour, la foi, la famille, le handicap ou tout simplement l’espoir dans la seule optique d’apporter la positive attitude. Elle a sorti le 8 décembre 2023 son Ep qui s’intitule Rester positif . Et son album Espoir est en préparation.

Site internet https://shinyiris.com/

Links https://shinyiris.com/ep-rester-positif-shiny-iris-links

Youtube https://www.youtube.com/channel/UCOYj21GaOu8Vw0YKLBA9ScQ

Instagram https://www.instagram.com/shinyirismusic/

Tik Tok https://www.tiktok.com/@shinyirismusic

Facebook https://www.facebook.com/shinyirismusic

