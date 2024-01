Nick Hollow Le 3C Café culturel citoyen Aix-en-Provence, vendredi 23 février 2024.

Nick Hollow ♫♫♫ Vendredi 23 février, 20h00 Le 3C Café culturel citoyen

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-23T20:00:00+01:00 – 2024-02-23T21:00:00+01:00

Fin : 2024-02-23T20:00:00+01:00 – 2024-02-23T21:00:00+01:00

Musicien foutraque des plaines ariègeoises, Pablo Nicoleau a fait de l’autodidaxie et de la sérendipité ses moyens de locomotion musicale.

Les guitares au chorus gluant, les synthétiseurs de brocantes et les pédales de delay défectueuses habitent ses compositions bancales, douces et pourtant très animées.

Celles-ci ont été empilées en deux EP « slippery, isn’t it ? » et « oh, concreteness » (disponibles sur Bandcamp), avant « roughwool’s dormer », qui clôt cette boucle musicale discrète et lancinante.

En parallèle de tout ceci, Pablo contribue / fait également parti du / au trio Zap (sorte de spectacle circassien post-punk baloche), avec Tibo Toucourt et Claude Delrieu ; et forme avec Elisa Tribouley le duo Bubblegum Corail, qui explore les phosphorescences des fonds marins avec des synthétiseurs d’occasion.

Enregistré dans une chambre avec ce qui s’y trouvait, «roughwool’s dormer» est un EP qui ne fait que fuir, dans tous les sens du termes.

Sorte de « Conan Mockasin passé à la moulinette du lo-fi », les sons qu’on entend ici sont habités par quelque chose qui cherche à sortir.

Des soupirs, des murmures et des mélodies fredonnées, c’est ce qui structure cet EP, ce qui s’est échappé de la tête de son auteur.

Animé par une inertie lente, il déborde les genres pour venir se lover là où il peut se faufiler, dans des oreilles par exemples.

